Ação da Prefeitura reforça as ações de fiscalização ambiental no município

A equipe da Central Integrada de Monitoramento da Prefeitura de Hortolândia (CIMH) acaba de ganhar um reforço importante. Além das equipes de Mobilidade Urbana, Defesa Civil, GM (Guarda Municipal) e Polícia Militar, passam a atuar no espaço também representantes da fiscalização ambiental.

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A medida busca ampliar a fiscalização presencial periódica, realizada por meio de viaturas, em áreas públicas do município, a fim de prevenir e combater diversos crimes na área ambiental. Por meio dos equipamentos do CIMH, os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos poderão flagrar irregularidades como o transporte de cargas em caminhões sem lona e o descarte irregular de resíduos em locais proibidos. Desde a última sexta-feira (27/03), eles atuam no local três vezes por semana, durante meio período.

Central desde 2022

Hortolândia conta com o CIMH desde 2022. A Central está localizada na Rua Francisco Guimarães de Oliveira, nº 130, no Remanso Campineiro. O espaço, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, é um órgão do Governo que auxilia no monitoramento da cidade.

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