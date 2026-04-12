O caso de um homem que batia na esposa na casa dos pais idosos no centro de Santa Bárbara chamou a atenção de Guardas Municipais este sábado. O próprio pai do rapaz orientou os GMs no atendimento do caso de Violência doméstica e Lesão corporal.

A ação aconteceu na av Tiradentes. O genro de 36 anos atacava a esposa quando os homens de segurança entraram na casa.

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Abaixo resenha da Guarda Municipal

Esta equipe de CANIL, estava em patrulhamento preventivo pela área central, e ao transitar pela Avenida Tiradentes defronte ao numeral 1164, escutou vários gritos e pedidos de socorro vindo de dentro da residência. De imediato a viatura parou no local e a equipe foi averiguar o que estava acontecendo.

Momento em que o senhor R. aproximadamente 60 anos solicitou ajuda, pedindo para entrar em sua casa e separar o filho dele que estava agredindo a esposa. Ao adentrar na residência foi possível visualizar E. 36 anos empurrando uma mulher e a mesma adentrou rapidamente um outro cômodo da casa, tentando se esconder das agressões, não sendo mais possível visualizá-la. Totalmente transtornado E. desobedeceu as ordens dos patrulheiros.

Foi dada voz de prisão E. E ele ignorou as ordens e seu irmão E. 34 anos veio tentar ajuda-lo dificultando a ação destes patrulheiros. Foi solicitado reforço policial comparecendo outros patrulheiros para auxiliar na detenção das duas partes que estavam muito alteradas.

Homem que batia resistiu

Foi necessário o uso de força fisica e tecnicas de imobilização para contê-los. Logo em seguida, está equipe deslocou com a senhora N.32 anos amásia de E. até o pronto socorro municipal Dr Edson Mano para passar por laudo médico bem como para ser medicada. Apresentava lesões na face e nas pernas. Em seguida foi conduzida até o plantão policial.

Na unidade policial compareceu a mãe da senhora N. que confirmou que o genro vem agredindo a filha a alguns dias. O senhor E. continuou bastante alterado.

Foi dado ciência dos fatos a autoridade policial que ratificou a voz de prisão de E. que permaneceu a disposição da justiça.

A vítima encontra-se com um hematoma no olho direito, um hematoma na coxa esquerda e um ferimento na perna direita e foi liberada após o registro da ocorrência.

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