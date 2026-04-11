Pior que tá não fica? Pelo -4 nomes já disponham para disputar a vaga de ser o novo Tiririca de São Paulo.

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O deputado eleito várias vezes do estado com o lema pior que tá não fica decidiu mudar o domicílio eleitoral para o Ceará e abriu flanco para que outros tentem convencer o eleitor do voto aleatório. Um Influencer e ator pornô, ex-jogador de futebol, um cantor viral do TikTok e a mãe de uma ex deputada presa na Itália vão buscar o voto do eleitor.

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