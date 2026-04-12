A ONG Viralatinhas, de Sumaré, está arrecadando itens diversos, em bom estado, para a realização do seu tradicional Bazar da Pechincha, que acontecerá em breve. Podem ser doados roupas, calçados, brinquedos, acessórios, itens de decoração, utensílios domésticos e eletrônicos.

Sabe aquela roupa, brinquedo e até utensílios domésticos que você não usa mais e não sabe o que fazer com eles? Estes itens podem ajudar animais que estão esperando para serem adotados.

Tudo aquilo que já não tem mais utilidade pode ganhar um novo destino e, ao mesmo tempo, ajudar no dia a dia dos animais atendidos pela ONG. Para fazer a doação, basta entrar em contato pelo WhatsApp da ONG Viralatinhas: 19 99708 0388.

Mais do que um evento solidário, o Bazar da Pechincha é uma importante fonte de recursos para a manutenção do trabalho desenvolvido pela Viralatinhas. Todo o valor arrecadado será revertido para ações como compra de ração, castrações, cirurgias e internações de animais.

“O bazar contribui de forma especial para a continuidade de um trabalho que salva vidas e fortalece a rede de proteção animal, além de ajudar na circulação de itens e utensílios, incentivando o reuso e colaborando com pessoas que necessitam”, destaca Tuca Suguihara, presidente da ONG.

Há mais de 20 anos a ONG Viralatinhas atua pelos direitos dos animais, pela adoção responsável e por políticas públicas para os animais de Sumaré. A ONG não tem abrigo, não recolhe animais e não tem subsídio do poder público.

Todo o trabalho é mantido por doações, vendas de produtos próprios e eventos, como as Feirinhas de Adoção, a Pizza Solidária e o Chá AU AU, entre outros. Com o projeto Viratampinhas, a ONG arrecada e recicla tampinhas para geração de recursos.

A ONG também conta com o apoio de voluntários, dos Grupos Escoteiros Yanomami e Quilombo e empresas de Sumaré. Um dos projetos que desenvolve é o Viralatinhas Educacional, ação que leva conscientização a estudantes sobre a importância da adoção responsável.

Mais informações e entrega das doações:

ONG Viralatinhas: WhatsApp 99708 0388

Saiba mais:

ONG Viralatinhas

Site: https://viralatinhas.com/

Facebook: @viralatinhasumare

Instagram @viralatinhasoficial

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