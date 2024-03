Mais uma moradora de Americana foi contemplada no sorteio do VidaCap Limeira.

Dessa vez, foram R$20 mil reais para uma residente do bairro Jaguari.

O prêmio principal, de R$500 mil, saiu para uma moradora de Arthur Nogueira.

Já no giro da sorte, que são 100 prêmios de R$1000, 19 moradores de Americana ganham, 9 de Santa Bárbara d’Oeste e 1 de Sumaré.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP