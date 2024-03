Supercomputador faz previsões para o Oscar 2024

A 96ª cerimônia do Oscar está marcada para acontecer

este domingo (10), às 20h (horário de Brasília), no Teatro Dolby, em Los Angeles (EUA). A expectativa para conhecer os eleitos pela principal premiação do cinema é sempre grande e desta vez não será diferente.

Para aliviar as expectativas e ajudar as pessoas em suas projeções pessoais, o site SDA consultou um supercomputador para saber quais serão os vencedores das oito principais categorias baseado em suas conclusões lógicas e probabilidades atualizadas. A máquina utiliza super processamento de dados disponíveis na internet para chegar a resultados empíricos.

Conforme listado abaixo, as predições são feitas por estatística. Há categorias em que a possibilidade de um dos concorrentes é maior, o que indica um favoritismo mais acentuado. Foram incluídos os dois principais favoritos para cada estatueta, com exceção para melhor filme, única em que são dez indicados (neste caso foram selecionadas as três produções com maior possibilidade de vitória de acordo com o supercomputador). Confira a relação completa abaixo:

Melhor Diretor

Christopher Nolan, por Oppenheimer – 98%

Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas – 5,9%

Melhor Ator

Cillian Murphy, por Oppenheimer – 92%

Paul Giamatti, por Os Rejeitados – 15%

Melhor Atriz

Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores – 131%

Emma Stone, por Pobres Criaturas – 84%

Melhor Ator Coadjuvante

Robert Downey Jr., por Oppenheimer – 97%

Ryan Gosling, por Barbie – 6,7%

Melhor Atriz Coadjuvante

Da’Vine Joy Randolph, por Os Rejeitados – 98%

Emily Blunt, por Oppenheimer – 5,3%

Melhor Animação

Homem Aranha: Através do Aranhaverso – 68%

O Menino e a Garça – 41%

Melhor Filme Internacional

Zona de Interesse, Reino Unido – 96,77%

A Sociedade da Neve, Espanha – 9,73%

Melhor Filme

Oppenheimer – 97%

Pobres Criaturas – 5%

Os Rejeitados – 4%

Imagem: Divulgação / Montagem SDA

