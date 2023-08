No sorteio deste domingo (20) do Vida Cap Limeira, mais uma moradora de Santa Bárbara d’Oeste faturou o prêmio máximo da semana.

Maria de Fátima, moradora do Glebas Califórnia, foi a sortuda da vez e levou um Corolla 0km pra casa.

LEIA TAMBÉM: Venda de carros em Americana cresceu 52% desde janeiro

Em Americana, uma moradora do bairro Morada do Sol, que comprou o título na confecção flores e cores, dividiu o prêmio de uma moto Honda 0km.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP