Incêndio atinge madeireira na entrada de Americana

Um incêndio atingiu uma madeireira na entrada de Americana na tarde deste domingo.

O Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência e e as chamas foram controladas. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar está no local.

A suspeita é de que o fogo tenha começado em uma vegetação e se alastrado para as madeiras.

