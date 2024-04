Maristela Bellini Furlan Vilela, moradora de Santa Bárbara d’Oeste, foi encontrada nesta sexta-feira (19) sem vida, próximo à Ponte do Funil.

No interior do veículo onde ela estava havia diversos medicamentos. A morte, segundo a perícia, aconteceu nesta quinta-feira (18), há cerca de 20 horas.

De acordo com informações, Maristela estava passando por uma crise depressiva. Ela era moradora do Residencial Furlan e estava desaparecida desde terça-feira (16).

