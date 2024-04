Os moradores do Condomínio Vida Nova I, na região da Praia Azul, participaram na manhã desta segunda-feira (15) de mais uma aula da oficina de horta caseira, promovida por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Americana em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Ao todo, serão seis encontros até o dia 24 de abril, visando o desenvolvimento do trabalho social junto aos moradores do condomínio.

Nas aulas, os participantes aprendem na prática como são montados os vasos para o plantio de ervas e hortaliças, visando o aproveitamento dos espaços internos e externos do condomínio.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ordival Olivatto, ressaltou a importância do projeto social junto aos moradores e a retomada das atividades. “A Prefeitura resgatou os projetos sociais que foram paralisados na pandemia de Covid-19, recuperando os convênios com a Caixa Econômica Federal. Foram firmados contratos para a realização de diversas atividades, entre elas a horta caseira, junto ao Senac e o Senai, em benefício das famílias do condomínio Vida Nova I e II”, explica Ordival.

Durante o ano, estão programadas outras ações, como cursos sobre motivação e preparação de jovens para o mercado de trabalho, empreendedorismo e economia solidária (Feira de Oportunidades) e a ação “Minha História, Nossa História: Memória Autobiográfica”, para promover o reconhecimento da construção da identidade social da pessoa idosa a partir das reflexões da própria história de vida.

As atividades serão custeadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial – Programa Minha Casa, Minha Vida.