Reclamação do Dia volta a Americana em abril no Teatro Municipal

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o espetáculo de comédia stand-up “Reclamação do Dia”

com o humorista Cléber Rosa, na sexta-feira (19), às 21h. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80 e estão à venda na bilheteria do teatro, das 9h às 17h, ou no site www.entravip.com.br.

Cleber Rosa é um sucesso na internet, com mais de 1 bilhão de visualizações e 6 milhões de seguidores nas redes sociais. A comédia é voltada para toda a família, livre de palavrões, proporcionando momentos de risadas e descontração para todas as idades.

Uma das grandes atrações do show é o personagem Chico da Tiana, que é adorado pelo público e sempre traz boas risadas.

“Um fenômeno nas redes sociais sobe ao palco do Teatro Municipal com promessa de muito humor para toda a família”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. O telefone para mais informações é (19) 3461-3045.

