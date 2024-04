Moro livre- O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR)

deve concluir nesta terça-feira (9) o julgamento sobre a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União-PR). O julgamento começa às 14h. Mas o caso deve ir para o TSE, onde a tendência é se repetir o que aconteceu com seu ex-parceiro Deltan Dallagnol, que teve o mandato de deputado federal cassado no ano passado.

A análise entra em sua quarta sessão, após ser interrompida por uma série de pedidos de vista, que são solicitações de mais tempo para avaliação do caso.

Até o momento, há três votos contra para rejeitar a cassação e absolver Moro. Falta um voto favorável ao senador para livrá-lo da condenação.

O senador ainda é alvo de ações que o acusam de abuso de poder econômico na eleição de 2022.

