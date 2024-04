Os vereadores de Sumaré terminaram a fase da janela eleitoral

e o Cidadania, partido do deputado estadual Dirceu Dalben, vai para a disputa com 3 vereadores. A família Dalben aposta em Éder para ser o candidato forte que vai unir o grupo. Ele também foi para o Cidadania.

O presidente da Câmara Hélio Silva ficou no partido junto com Ney do Gás e Rodrigo Gomes. O Republicanos, do vice-prefeito e pré-candidato Henrique do Paraíso, também foi com 3 parlamentares.

O PT do ex-presidente da Câmara e também pré-candidato a prefeito Willian Souza ficou com 3 vereadores, junto com União Brasil, PL e PSC. Mas o PT ainda tem na federação Toninho Mineiro, do PV.

A cidade terá pela 1a vez eleição decidida em 2 turnos o que faz com que a corrida eleitoral seja feita de modo diferente das eleições anteriores.

