Filmes e séries mais vistos neste começo de abril

Influencer estreia em reality sensual e revela bastidores

Depois de circular de pijaminha curto no prédio onde mora, ser censurada por uma vizinha e vítima de gostosofobia, a influencer Lary Cubas encara seu primeiro reality show.

Musa do OnlyFans e da Privacy – as plataformas adultas – ela está na ‘Mansão do Urso’, promovida pelo influenciador Arthur O urso, famoso por viver a poligamia e amor livre, e ser casado com seis mulheres.

Com câmeras por todos os lados, criadoras +18 são desafiadas em provas na Mansão, atividades e jogos em João Pessoa/PB, onde Arthur mora. Além disso, elas mostram o dia a dia de convivência com bastidores de gravações quentes e até mesmo intrigas entre as participantes.

Já na primeira semana, Lary causou na cidade ao andar de moto com um micro biquíni, que deixou seu bumbum todo de fora. Ela roubou a cena e viralizou na web. A influencer ainda caiu nas redes sociais em vídeos sem roupa ao subir no telhado da mansão para colocar uma bandeira do orgulho LGBT. E arriscou topless na praia, atraindo todos os olhares.



“Pura polêmica e ousadia”, resume aos risos. “Foi uma experiência incrível. Foi a primeira vez que conheci uma praia de nudismo. Mostrei a minha sensualidade e me entreguei nas provas, causei de verdade no reality. Mas teve muita briga, muito barraco de verdade. As coisas quase saíram do controle”.

Lary conta que por conta da roupa, foi expulsa de uma balada e impedida de entrar em um supermercado. Ela também diz que ficou com medo das coisas saírem do controle ao chegar na praia naturista. Sem roupa, a influencer chamou a atenção e atraiu dezenas de homens para perto.”Foi tenso, mas excitante”, admite. “Eles ficaram me olhando, me devorando com os olhos. Não fiquei com medo de assédio ou coisa do tipo, mas rolou uma tensão. O reality era isso, pegação e exibicionismo em público. Mas ao contrário do que aconteceu no meu prédio, não fui discriminada nem sofri preconceito”, diz.

