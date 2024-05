Morre ator Joaquim Lopes Salgado, o anão da Praça

O SBT lamenta o falecimento do ator Joaquim Lopes Salgado, na manhã de hoje, 29, de causa não informada.

Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT.

Em A Escolinha do Golias, fez “Peroba”, que sentava-se atrás de Pacífico (Ronald Golias) e participava de inúmeras tiradas do aluno. Em A Praça é Nossa, Joaquim contracenou com os mais importantes expoentes da comédia e do humor, abrilhantando as esquetes com sua presença inusitada, arrancando risos do telespectador.

Ele também participou de diversas atrações da casa como Viva a Noite, Domingo Legal, Show Maravilha, Casa da Angélica, Não Pergunta que Eu Respondo, Ô Coitado, Meu Cunhado, além de ter feito novelas, séries e seriados.

O SBT expressa profundo sentimento pela perda do colega, desejando que Deus conforte seus familiares e amigos.

