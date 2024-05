Senac Americana oferece bolsas de estudo 100% gratuitas

Seja para buscar o primeiro emprego ou para fazer uma transição de carreira, a formação profissional é o caminho mais sólido para alcançar os objetivos. Pensando nisso, o Senac Americana abriu vagas para bolsas 100% gratuitas em áreas que estão em pleno crescimento em todo o país. Os cursos disponíveis são Assistente de Logística , Preparação para o Mundo do Trabalho e Cuidador de Idoso. As inscrições deverão ser feitas pelo site da instituição e se encerram em 31/5, para os dois primeiros, e em 14/6 para o último.

Sandra Folgosa Amaral, gerente da unidade, explica que a escolha dos títulos é feita a partir de estudos que indicam quais são as principais demandas do mercado de trabalho. O setor de logística, por exemplo, apresentou 29% de crescimento na geração de emprego no primeiro trimestre de 2024. Já a profissão de cuidador de idosos teve alta de 547% nos últimos dez anos e a preparação para o mundo do trabalho é fator crucial para inserção no mercado.

Mais notícias da cidade e região

“Toda a oferta de cursos e bolsas é elaborada para propiciar aos estudantes uma mudança de vida por meio da educação, seja para conseguir o primeiro emprego, para empreender ou para fazer uma transição de carreira”, completa Sandra.

A oferta faz parte do Programa Senac de Gratuidade, que em 2024 completa 15 anos com mais de 1,5 milhão de pessoas beneficiadas. Para concorrer a uma vaga, é necessário comprovar renda familiar mensal de até dois salários-mínimos federais por pessoa e fazer a inscrição 20 dias antes do início do curso escolhido, sempre a partir do meio-dia, pelo site do Programa Senac de Gratuidade. As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual.

Mais informações estão disponíveis no site www.sp.senac.br/senac-americana . O Senac Americana fica na Rua Dr. Angelino Sanches, nº 800 – Vila Gallo.