A fundadora da Padaria Maryara, Aurora Pelisson Froner, morreu nesta quarta-feira, aos 101 anos. Matriarca da família, ela deixa um legado marcado pelo amor ao próximo, respeito e exemplo de vida.

Em nota, familiares agradeceram pela convivência e destacaram os ensinamentos transmitidos ao longo de gerações.

Força e Maryara como legado

Aurora era referência de força, simplicidade e espiritualidade, valores que ajudaram a construir a história da padaria das mais tradicionais da cidade.

Não há informações sobre velório e sepultamento; assim que divulgadas, a matéria será atualizada.

Dona Aurora era mãe do ex-vereador e ex-presidente da Câmara e nome histórico do PV na região Cláudio Froner.

O NM externa os pêsames a parentes, amigos e time da padaria.

