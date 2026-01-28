A bolsa de valores brasileira (Ibovespa) atingiu novos recordes históricos em janeiro de 2026, impulsionada por um forte fluxo de capital estrangeiro e pela valorização de empresas de peso como Vale e Petrobras.

Os principais marcos recentes da bolsa são:

Recorde de Fechamento: O índice encerrou o pregão de 27 de janeiro de 2026 aos 181.919 pontos, com uma alta de 1,79% no dia.



Máxima Histórica Intradiária: Durante a mesma sessão de 27 de janeiro, o Ibovespa chegou a tocar os 183.359 pontos, o maior patamar nominal já registrado na história da B3.



Contexto: Este foi o sétimo recorde quebrado apenas no primeiro mês de 2026, refletindo um otimismo com a economia brasileira e a queda das taxas de juros projetadas pelo Boletim Focus.



O dólar acompanhou o movimento de alta da bolsa, recuando para a casa dos R$ 5,20, o menor nível desde meados de 2024.

O Comitê de Política Monetária divulga hoje a decisão sobre a taxa Selic.

