Coden Ambiental lança campanha “O Verão Chegou” com foco na economia

Pequenas atitudes no dia a dia podem reduzir o desperdício e preservar os recursos hídricos no período de maior consumo

A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, inicia nesta semana uma campanha educativa para alertar a população sobre o aumento no consumo de água durante o verão e a importância de adotar hábitos que evitam o desperdício. Com o tema “Verão Chegou – Aproveite com consciência. Economizar água faz a diferença!”, a ação será divulgada em outdoor e redes sociais.

De acordo com a responsável pela área de Educação Ambiental da Coden, Caroline Mayara Pessoa, a estação mais quente do ano exige atenção redobrada com o uso da água, já que o consumo tende a crescer significativamente. “Pequenas mudanças no dia a dia podem gerar uma economia expressiva e contribuir para a preservação dos recursos hídricos”, destacou ela.

Confira algumas dicas da campanha:

* Mantenha a torneira fechada

Ao escovar os dentes, mantenha a torneira fechada. A economia é de 12 litros em casas a 80 litros em apartamentos. Fique atento também se a torneira não continua pingando água mesmo quando fechada.

* Use a descarga com consciência

Se pressionada por seis segundos, cada descarga do vaso sanitário consome entre 6 e 10 litros de água. Utilize-a somente quando houver necessidade e não jogue lixo no vaso sanitário.

* Limpe antes de lavar

Para evitar o desperdício de água, retire o excesso de sujeira dos pratos, copos, talheres e panelas a seco, antes de abrir a torneira, e mantenha-a fechada quando não estiver utilizando.

* Cuidado com vazamentos

Por mês, 96 mil litros de água potável são desperdiçados por um buraco de dois milímetros em um cano. A quantidade de um dia é capaz de lavar todas as roupas em uma só lavagem na máquina de lavar.

* Tome banhos rápidos

Reduzir o tempo de banho de 15 para 5 minutos economiza até 90 litros de água. Ficar 15 minutos com o chuveiro ligado, em apartamento, gasta 140 litros de água. Já a ducha, pelo mesmo tempo, consome 240 litros.

* Feche a torneira ao se barbear ou escovar os dentes

Com a torneira fechada, a economia na hora de fazer a barba ou escovar os dentes é de até 11 litros de água. Se a operação durar 5 minutos, o gasto será de 12 litros de água. Com economia, o consumo cai para até 1 litro.

* Não utilize mangueira

Seja para lavar o carro ou regar as plantas, não utilize a mangueira: se usada por 15 minutos, ela consome 180 litros de água. Para lavar o carro, preﬁra um pano úmido e balde e, para regar, um regador.

* Atente-se à caixa d’água

Não deixe a caixa transbordar e mantenha-a sempre fechada para evitar a evaporação. Junto do consumo moderado, as chances dela durar mais tempo são maiores.

* Acumule a roupa antes de lavar

Uma máquina de lavar roupas pode gastar até 160 litros de água numa lavagem. Não use para poucas peças, espere acumular. E reaproveite a água do enxágue para lavar o piso ou o vaso sanitário.

“A conscientização é o primeiro passo para a transformação. Queremos mostrar que cada gesto conta e que, juntos, podemos fazer a diferença neste verão”, afirmou Caroline.

