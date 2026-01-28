O corpo da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, foi localizado após mais de um mês de buscas em Caldas Novas, no sul de Goiás.

Ela estava desaparecida desde 17 de dezembro de 2025, quando foi vista entrando no elevador do condomínio, passando pela portaria e descendo até o subsolo, onde sumiu.

Na madrugada desta quarta-feira (28), o síndico do prédio, Cléber Rosa de Oliveira, e seu filho, Maykon Douglas de Oliveira, foram presos suspeitos do homicídio. O porteiro foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento.

Corretora Daiane e investigação

A Polícia Civil de Goiás segue investigando o caso e agora terá como foco desvendar como foi a dinâmica do crime.

