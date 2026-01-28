Os vereadores barbarenses aprovaram, nesta terça-feira (27), durante a 2ª Reunião Ordinária de 2026, dois projetos e 143 moções incluídos na Ordem do Dia.

Inicialmente, foi aprovado o Projeto de Lei nº 140/2025, de autoria do vereador Rony Tavares, que reserva 5% das moradias populares de programas habitacionais públicos do município para mulheres vítimas de violência doméstica e de tentativa de feminicídio.

Também recebeu aprovação o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2025, de autoria do vereador Cabo Dorigon, que institui o Dia do Servidor Público Municipal Aposentado no âmbito do Poder Legislativo.

Moções e trabalho dos vereadores

Além disso, os parlamentares aprovaram 143 moções, entre aplausos e apelos. De autoria do vereador Celso Ávila, foi aprovada a Moção nº 111/2026, que manifesta aplauso ao fisioterapeuta Victor Magalhães pelo relevante serviço prestado à comunidade. Logo no início da sessão, o parlamentar entregou uma cópia da moção ao homenageado.

