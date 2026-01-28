A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, avança com o plantio de mudas do projeto Refloresta Americana às margens do Córrego Bertini, entre as regiões dos bairros Nova Carioba, Jaguari e Vila Bertini, com foco na recuperação ambiental da área.

A iniciativa prevê o reflorestamento de 9,6 hectares, com o plantio de 16.049 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a empresa Papirus, foi lançada no sábado (24).

Nesta terça-feira (27), o plantio prosseguiu pela extensão da Avenida Santa Cecília, na altura do número 1.159, no Parque Nova Carioba, no limite com a Rua Fioravante Codognoto. Até o momento, foram plantadas 357 mudas – nesta primeira etapa, estão previstas 5 mil.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, além do plantio, a ação contempla os cuidados necessários para o desenvolvimento das espécies.

“Estão sendo realizados serviços como coroamento e hidratação das mudas, garantindo condições adequadas para o crescimento das plantas. As próximas etapas serão executadas de forma gradual até atingir o total previsto no projeto”, explicou.

O Refloresta Americana integra o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e inclui, além do reflorestamento, a preservação de quatro nascentes e das Áreas de Preservação Permanente (APPs), bem como ações de educação ambiental junto à comunidade.

A área da sub-bacia hidrográfica do Córrego Bertini também passará por intervenções como remoção de resíduos, controle de vegetação invasora e correção do solo, além da recuperação dos cursos hídricos. A manutenção e o monitoramento técnico das áreas reflorestadas serão realizados por, no mínimo, dois anos.

