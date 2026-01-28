Um comerciante é cusado de ter dado sumiço em dois cães comunitários — cuidados diariamente por protetoras.

O caso começou no Bairro Tupi, em Piracicaba, e, segundo os últimos registros, foi parar em Santa Bárbara d’Oeste.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo as protetoras, eles têm casinhas, são castrados, vacinados e chipados. E eram tidos já como parte da comunidade.

Uma testemunha afirma ter visto os cães serem colocados na carroceria de uma Saveiro, por um comerciante da região, que os levou embora.

Comerciante disse que ‘deixou’ por aí

Ao ser confrontado, ele alegou ter deixado os cães “em outro lugar”, mas se recusou a dizer onde.

As protetoras afirmaram, em rede social, ter recebido um vídeo feito por um ciclista: os dois cães aparecem em Santa Bárbara, nas proximidades de uma rodovia — desorientados, vulneráveis, longe de tudo o que conheciam.

Hoje, a Polícia e o Bem-Estar Animal de Piracicaba estiveram nos comércios do suspeito, mas nem ele nem a esposa foram localizados.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Alessandra Bellucci (@lebellucci)

Leia Mais notícias da cidade e região