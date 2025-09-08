A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (8) aos 75 anos. Ela estava internada no Hospital Silvestre, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde junho, quando passou por uma traqueostomia por conta de uma infecção pulmonar. Angela foi um dos principais ícones da música brasileira na década de 80.

Antes de entrar em um tratamento intensivo devido ao problema de saúde, em maio deste ano ela clamou por ajuda financeira nas redes sociais.

“Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês. Qualquer valor será bem-vindo!”, escreveu ela em uma publicação que acompanhou o número da chave PIX da artista.

Em seguida, ela gravou um vídeo, já com dificuldade para falar, detalhando seu estado de saúde. Na época, Angela explicou que sua doença não tinha “perspectiva de cura”, mas que estava esperançosa com um diagnóstico preciso.

“Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Eu não iria brincar com um assunto mais sério, pois eu amo a minha vida. Amo a vida de todos. Qualquer valor será bem-vindo”, disse ela.

Carreira de Ângela Ro Ro

Além de manter uma carreira sólida na música, Ro Ro foi uma das pioneiras do movimento LGBTQIA+. A artista assumiu seu relacionamento com a também cantora Zizi Possi, no início da década de 80, e passou a ser uma porta-voz da luta contra o preconceito.

Em 1970, antes de engatar na música, ela morou em Londres, na Inglaterra, onde foi faxineira, garçonete e fazia pequenas apresentações em pubs da cidade. Em 1971 ela participou do álbum ‘Transa’, de Caetano Veloso, e começou a entrar para os holofotes.

