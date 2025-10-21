Morreu esta terça feira a cozinheira da prefeitura de Americana Maria de Jesus Fernandes Pereira. Ela trabalhava na creche Tupã, que fica no jardim Brasil, na região do Zanaga Pós Anhanguera.

Ela trabalhou também na Casa da Criança Curió na região do Bosque das Nascentes.

Nota do sindicato pela morte da cozinheira Maria

O SSPMA lamenta profundamente o falecimento da Servidora Maria de Jesus Fernandes Pereira, querida Cozinheira da Creche Tupã. Nem conseguimos acreditar… A partida de alguém tão dedicada como Dona Maria é uma perda sentida não apenas por colegas e familiares, mas por todos que foram tocados por sua presença generosa e seu trabalho incansável. Cozinhar para crianças é mais do que preparar refeições – é cuidar, nutrir e oferecer afeto em cada prato servido. E isso, pelo que se vê, ela fez com amor e responsabilidade.

O Sindicato expressa não só o luto, mas também a gratidão por tantos anos de serviço prestado. Descanse em paz!

