SBO tem palestra “Letramento Racial” de Cultura Africana e Afro-Brasileira no dia 28

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, promove no dia 29 de outubro a palestra “Letramento Racial”, com o professor mestre Luis Eduardo Alvares, especialista em Cultura Africana e Afro-Brasileira na Educação. A atividade será realizada no Salão Nobre da Secretaria de Educação (Rua Graça Martins, 680 – Centro), a partir das 18h30, com entrada gratuita e emissão de certificado.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas neste link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYBa2OYmbp3T67geLbAOziSrnkTaHILy5brd1_by3d1KFPcw/viewform.

O evento é voltado a educadores, estudantes e à comunidade em geral, incentivando a participação de todos os interessados em aprofundar o debate sobre as relações étnico-raciais.

A palestra tem como objetivo promover a compreensão crítica sobre as relações étnico-raciais no Brasil, destacando a importância do letramento racial como ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa, consciente e igualitária. A proposta é ampliar repertórios teóricos e práticos que contribuam para o reconhecimento e o enfrentamento das desigualdades raciais de forma propositiva.

