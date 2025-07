Faleceu neste domingo, aos 81 anos, dona Anacleta Neves Gonçalves — carinhosamente conhecida como “Ana das Pedras” — fundadora da Marmoraria Esmeralda, uma das mais tradicionais da cidade de Americana (SP). Ela vinha enfrentando complicações de saúde e estava internada, mas infelizmente não resistiu.

O velório e o sepultamento aconteceram no mesmo dia, neste domingo, 6 de julho, no Cemitério da Saudade, em Americana.

Dona Ana foi uma mulher à frente do seu tempo. Chegou à cidade na década de 1980 e, com garra e determinação, construiu sua história no comércio local. Mãe de cinco filhos, enfrentou muitos desafios praticamente sozinha, sempre priorizando a educação, os valores e o bem-estar da família.

Dona Ana super católica

Católica fervorosa, foi presença constante nas comunidades da Paróquia São Vicente, Comunidade Davi e Paróquia Senhor Bom Jesus. Sua fé e generosidade tocaram a vida de muitos. Uma figura admirada por amigos, vizinhos e clientes, que a reconheciam como uma guerreira incansável.

Emocionado, o filho Andrigo destacou o ensinamento que ela deixa para todos:

“Ela deixou um legado. Sempre dizia: ‘Quem luta, vence’.”

A cidade se despede de uma mulher que marcou sua época com trabalho, dignidade e fé. Seu exemplo segue vivo na memória de todos que a conheceram.

O portal NM expressa as suas condolências à família e amigos.

