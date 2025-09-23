Ex 1a dama de Santa Bárbara d’Oeste, Magali Correa faleceu na manhã desta terça-feira. MAGALI MALUF ALVES CORREA teve óbito ocorrido às 10:30 deste dia 23/09/ aos 79 anos.

Era viúva do ex-prefeito Alvaro Correa, deixando os filhos: Alvaro, Rosemary e Gabriela. Álvaro morreu em dezembro de 2022. Residia no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Velório: Araújo-Orsola dia 24 com início às 08:00. Sepultamento: Saindo às 15:00 para o Cemitério Campo da Ressurreição. Magali Correa chegou a ser cotada a vir a prefeita em 2016

Ela foi cotada para ser o nome do PSL na corrida pela sucessão do então prefeito Denis Andia em 2015. Ela se reuniu com o presidente estadual da sigla Roberto Siqueira em evento em Capivari, mas o projeto não foi adiante.

