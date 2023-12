Morre empresária Isabel Aderli, do Ipiranga

Morreu este sábado a empresária Isabel Aderli Leoncine,

que se uniu ao filho Lucas- hoje vereador- para tocar a papelaria Derli no jardim Ipiranga.

O velório começa às 10h deste sábado no cemitério da Saudade.

Em 1997 a família Leoncine iniciava um projeto no Jardim Ipiranga, em Americana. A proposta inicial era abrir uma loja de aviamentos, um ‘cantinho da costureira’. Lucas, então com 14 anos, vendeu uma motocicleta e contribuiu com o investimento dos pais. Tinha início a Derli Papelaria, uma homenagem a matriarca Isabel Aderli Leoncine, que contribuiu com sua experiência de décadas no comércio de Americana.

“A minha mãe trabalhou por muito tempo no comércio e nos passou essa experiência, a forma como atender as pessoas, foi uma grande contribuição”, recorda Lucas.

Abaixo homenagem feita por Lucas para a mãe

Hoje minha mãe, minha melhor amiga, quem me ensinou tudo do que sei sobre servir e ajudar as pessoas nos deixou.

Acabou o sofrimento mãe, cuida de nós aí de cima. Obrigado por tudo e me perdoa por algo que não pude fazer, eu tentei… Deus sabe que tentei. Te amo, sempre vou te amar.

