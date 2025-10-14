Morreu esta terça-feira o empresário barbarense Zé Maria Zucolo, 68. Ele era casado com Aparecida Elisabete Iatarolla Zucolo, deixando a filha: Patrícia Helena.
Nos últimos anos trabalhava com a Loja Aromas da Mata, que atua na venda de Sabonetes Artesanais e Sprays Fitoenergéticos
Junto com seu irmão, Laerte, foi agente político importante na cidade nas décadas passadas.
Residia na Vila Linopolis em Santa Bárbara d’Oeste.
Velório de Zé Maria Zúcolo
Araújo-Orsola com início às 20:00
Sepultamento:
Dia 15 saindo às 10:00 para o Cemitério Campo da Ressurreição.
Leia + sobre política regional
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP