Morreu esta terça-feira o empresário barbarense Zé Maria Zucolo, 68. Ele era casado com Aparecida Elisabete Iatarolla Zucolo, deixando a filha: Patrícia Helena.

Nos últimos anos trabalhava com a Loja Aromas da Mata, que atua na venda de Sabonetes Artesanais e Sprays Fitoenergéticos

Junto com seu irmão, Laerte, foi agente político importante na cidade nas décadas passadas.

Residia na Vila Linopolis em Santa Bárbara d’Oeste.

Velório de Zé Maria Zúcolo


Araújo-Orsola com início às 20:00 

Sepultamento:

Dia 15 saindo às 10:00 para o Cemitério Campo da Ressurreição.

