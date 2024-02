Morre ex-presidente do Chile Sebastian Piñera

Morreu esta terça-feira o ex-presidente do Chile Sebastian Piñera

Piñera era de direita e governou o país por duas vezes: entre 2010 e 2014, e entre 2018 e 2022.

A ministra do interior chilena, Carolina Toha, confirmou a morte do ex-presidente, em uma queda de helicóptero, em Los Rios. Disse que o presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou luto nacional, e ordenou que fosse realizado um funeral de estado.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

O helicóptero onde ele estava caiu hoje em Ilihue, na região de Los Rios. Sebastian Pinera estaria pilotando o helicóptero no momento da queda.

Além do político, mais três pessoas estavam a bordo, segundo informações da imprensa local.

Ele tinha 74 anos de idade.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP