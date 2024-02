Veja quem é a favorita do carnaval no Rio de Janeiro

RJ: Viradouro favorita e altas chances de Neymar na Sapucaí

O Rio de Janeiro foi o primeiro estado do Brasil a realizar uma festa de carnaval. Os primeiros registros aconteceram em 1855, porém, em 1932 começou oficialmente a folia carioca. Na cidade do “berço do samba”, Portela (22 títulos), Mangueira (20) e Beija-Flor (14) são as maiores vencedoras em toda a história do carnaval carioca.

Na análise da Betfair, dentre as escolas que desfilam no domingo (11) e segunda-feira (12), a favorita para conquistar a edição de 2024 é a Unidos de Viradouro, com 17%. Imperatriz Leopoldinense e Mangueira estão em segundo, empatadas com 14% e Beija-Flor de Nilópolis em terceiro com 10%. Veja abaixo o ranking completo:

Viradouro – 17% de chances de ser campeã do Carnaval Carioca.

Imperatriz Leopoldinense e Mangueira – 14%

Beija-Flor – 10%

Vila Isabel – 8%

Portela, Grande Rio e Salgueiro – 7% cada

Mocidade Padre Miguel e Unidos da Tijuca – 5%

Paraíso do Tuiuti – 4%

Porto da Pedra – 2%

