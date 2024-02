Exposição gratuita do Harry Potter segue no Parque Dom Pedro até dia 18

Até 18 de fevereiro, o Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina –, é palco da exposição “Harry Potter: Celebrando Hogwarts”, que já atraiu milhares de visitantes. É possível aproveitar a atração gratuita mesmo sem agendamento prévio, caso haja vaga remanescente.

“Os fãs de Harry Potter têm uma experiência única, que está unindo gerações de fãs em um momento incrível. São pontos de visitação instagramáveis, com atividades e elementos interativos, e recriações de cenas icônicas do Mundo Mágico. Abrimos as vagas remanescentes para que todos possam aproveitar”, celebra Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro.

Com mais de 200 m2, o espaço conta com instalações temáticas inspiradas em cenas icônicas da famosa série de filmes. O espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. “Harry Potter: Celebrando Hogwarts” é resultado de uma grande colaboração entre a Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e a ALLOS.

Mais notícias da cidade e região

Uma das atrações mais divertidas é o Campo de Quadribol, onde o visitante pode colocar em prática toda sua habilidade no jogo de maior sucesso do Mundo Bruxo. Continuando a viagem mágica por Hogwarts, será possível evocar Feitiços Patronos próprios na Floresta Proibida, tirar fotos com a misteriosa Capa da Invisibilidade na Sala Comunal e resolver quebra-cabeças para acender o caldeirão na Aula de Poções.

Serviço

Harry Potter: Celebrando Hogwarts

Data: até 18/02

Horário: segunda a sexta, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 20h

Local: Praça de Eventos Alameda

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP

Evento gratuito