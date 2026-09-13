Morre ex-vereador de Americana Jasa
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Morreu este domingo o ex-vereador de Americana Jasa. Conhecido no final do século passado por combater denúncia de corrupção no DAE e na prefeitura, Jasa vivi ultimamente recluso e te tratava de problemas de saúde.
Também foi famoso na cidade por conta do escritório de despachante que manteve por décadas na Avenida Cillos.
José Américo Silva Almeida morava regiao da vila Jones e até antes da pandemia costumava emitir opiniões contundentes sobre a política local e nacional. Vai deixar saudades em quem o conheceu.
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