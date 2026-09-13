Dr. Wagner Rovina discute tratamento e estrutura do setor de hemodiálise do Hospital Municipal

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O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) se reuniu nesta sexta-feira (11) com representantes do setor de Hemodiálise do Hospital Municipal de Americana para acompanhar o funcionamento do serviço e discutir demandas sobre o atendimento de pacientes que realizam tratamento renal na unidade.

Durante o encontro, Dr. Rovina buscou informações sobre o funcionamento do setor, os equipamentos utilizados durante as sessões, a disponibilidade de medicamentos e insumos, os protocolos adotados pela equipe e os processos envolvidos no atendimento aos pacientes.

O parlamentar afirma que também teve como objetivo conhecer as principais demandas dos profissionais e identificar possíveis necessidades relacionadas à estrutura, manutenção dos equipamentos, fornecimento de insumos e continuidade do tratamento.

“É importante conhecer de perto como o serviço funciona, desde os equipamentos utilizados até os medicamentos, insumos e procedimentos adotados pela equipe. Esse acompanhamento nos permite entender as necessidades do setor e buscar melhorias para os pacientes que dependem desse tratamento de forma contínua”, afirmou Dr. Rovina.

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