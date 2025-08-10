Morreu a ex-vereadora Eva de Oliveira, de Sumaré. Ela tinha 54 anos e legislou entre 2009 e 2012, após ser eleita com mais de 2 mil votos. Eva foi uma mulher valente, que dedicou

Foi vereadora entre 2009 e 2012 pelo PT. Em 2020 apoiou o então vereador Wilian Souza na disputa pela reeleição.

Nota do presidente do PT sobre Eva de Oliveira

Nota de Falecimento! é com pesar que postamos o Falecimento da nossa amiga Eva, foi Vereadora em Sumaré, Pessôa que tinha um trabalho Social muito bacana na cidade, Descance em Paz Querida Eva.

