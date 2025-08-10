Sumaré se desaca na geração de empregos formais na RMC

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O município de Sumaré segue registrando avanços expressivos na geração de empregos formais e consolidando sua posição de destaque na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a cidade encerrou junho de 2025 com saldo positivo de 86 novas vagas com carteira assinada. O resultado colocou Sumaré na 3ª colocação entre os 20 municípios da RMC no mês, responsável por 52,12% de todo o saldo líquido de empregos formais gerados na região.

No acumulado dos seis primeiros meses de 2025, Sumaré manteve o bom desempenho. Foram 1.569 novas vagas, o que representa 6,81% do total de empregos formais criados na região no período. O município aparece atrás apenas de Campinas, Indaiatuba e Paulínia.

Setores que mais contrataram

Entre janeiro e junho, os setores que mais contribuíram para o saldo positivo de empregos foram serviços (421 vagas), indústria (406 vagas), construção civil (295 vagas), comércio (242 vagas) e agropecuária (205 vagas).

O levantamento do CAGED também revelou o perfil predominante entre os trabalhadores contratados em Sumaré: cerca de 88% dos contratados têm ensino médio completo e 59% são jovens de 18 a 24 anos. Em relação ao gênero, as mulheres ocuparam 53% das vagas e os homens em torno de 46%.

Esforços

O prefeito Henrique do Paraiso destacou o esforço da administração municipal na criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico. “Esses resultados mostram que Sumaré tem se destacado, mesmo diante de um cenário econômico desafiador. Esse resultado é fruto do nosso trabalho constante para tornar a cidade mais atrativa para as empresas”, disse.

O vice-prefeito Andre da Farmácia atribuiu os avanços aos investimentos em infraestrutura e capacitação. “Estamos investindo em infraestrutura, qualificação profissional e incentivos para atração de novas empresas. Esses esforços têm refletido positivamente na inclusão de jovens no mercado de trabalho”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, afirma que a diversificação da economia tem sido um diferencial. “A diversificação da economia local mostra que estamos no caminho certo. Seguiremos promovendo a capacitação da mão de obra e ampliando as parcerias com a iniciativa privada”, explicou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP