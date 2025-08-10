Até quinta-feira (7), o governo federal já havia ressarcido mais de 1,64 milhão de beneficiários do INSS que sofreram descontos indevidos.

O número corresponde a 98,5% dos aposentados e pensionistas que aderiram ao acordo de reparação.

Os valores foram recebidos de volta diretamente na conta em que recebem o benefício. A adesão pode ser feita gratuitamente pelo aplicativo Meu INSS e nas agências dos Correios.

Crise do INSS e disputa política

O escândalo foi revelado no começo do ano e o governo correu para ‘apagar o incêndio’. O ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT) foi demitido e a oposição tentou colar no governo Lula o golpe.

Seja com sindicatos ou o irmão de Lula envolvido, a coisa ficou espinhosa, mas revelações que mostravam que o escândalo começou no governo Temer e cresceu no governo Bolsonaro tirou parte do discurso da direita.

