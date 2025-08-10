O vice-prefeito de Nova Odessa trabalha para montar seu time de olho em 2026 e 2028. Este domingo ele esteve com Levi Rossi, ex-vereador ligado ao time do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL).

Mineirinho é cotado para vir candidato a deputado no ano que vem para perder a virgindade das urnas- afinal até hoje só foi candidato a vice. Ele é uma das opções do PP/União, que também tem a vereadora Márcia Rebeschini pleiteando e o ex-vereador Cabo Natal.

Mineirinho vai a Levi

A convite do ex-vereador Levi, estive em sua casa nesta tarde de domingo para tomar um café junto com toda a sua família.

Agradeço imensamente pelo convite e pela recepção.

Como Vice-prefeito da cidade, temos que trabalhar com todos aqueles que querem o bem para a população de Nova Odessa.

