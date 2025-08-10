Escola Municipal de Sumaré cria horta comunitária com os alunos

A Escola Municipal Maria Aparecida de Jesus Segura, localizada no Assentamento II, em Sumaré, está colhendo os frutos de um projeto educativo e sustentável: uma horta comunitária cultivada com a ajuda dos próprios alunos. A iniciativa envolve 140 crianças do Ensino Infantil e Fundamental I, com idades entre 4 e 10 anos, e tem como objetivo ensinar, de forma prática e lúdica, sobre alimentação saudável, meio ambiente e o respeito à vida animal.

Na horta, foram plantados alimentos como alface, rúcula, cebolinha, milho, mandioca, cenoura, cheiro-verde e beterraba. Os alunos participam de todas as etapas, desde o plantio até a colheita, e os produtos cultivados serão utilizados na merenda escolar.

“O mais bonito é ver o envolvimento das crianças. Eles colocam a mão na terra, regam, observam o crescimento e entendem de onde vem o alimento. E tudo o que colhemos vai direto para a cozinha da escola”, contou Dinho, zelador responsável pela horta da escola.

Projeto

Além da horta, a escola também desenvolve um projeto com abelhas sem ferrão e está cuidando de filhotes de galinha e galo, permitindo que os alunos tenham contato direto com os animais e aprendam sobre o cuidado e a responsabilidade com outras formas de vida.

A diretora da instituição, Fernanda Shuschiman, destacou a importância dessas ações. “A horta e os projetos com animais não são apenas atividades extracurriculares, eles fazem parte do nosso trabalho pedagógico e colaboram para o desenvolvimento do senso de responsabilidade e empatia das crianças. Aprender fazendo é muito mais significativo para eles”, explicou.

O secretário municipal de Educação, Danilo de Azevedo, elogiou a iniciativa. “Projetos como esse mostram como a educação pode ir além da sala de aula. É gratificante ver alunos tão pequenos aprendendo, na prática, sobre sustentabilidade e alimentação saudável. Parabenizo toda a equipe da escola pelo trabalho inspirador”.

