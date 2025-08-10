O Palmeiras bateu o Ceará na tarde deste domingo por 2 a 1 e afastou a crise que rondava o trabalho do técnico Abel Ferreira.

O jogo teve toda a emoção reservada para o 2o tempo, com os 3 gols anotados na etapa final.

Flaco Lopez e Vitor Roque salvaram a pele de Abel Ferreira e Leila Pereira. Mas o Ceará saiu na frente.

Lourenço abriu o placar aos 6′ da segunda etapa com um belo chute de fora da área. Flaco anotou o gol de empate batendo pênalti e logo após Vitor Roque fez o vira. Ele aproveitou cruzamento vindo da direita e anotou pro gol.

Com a vitória, o Verdão segue colado nos times do topo da tabela- Flamengo e Cruzeiro. O SEP tem 36 pontos ante 37 dos mineiros e 40 dos cariocas.

Palmeiras agora mira a Libertadores

