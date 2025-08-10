Saúde de Americana faz Sipat sobre saúde emocional e prevenção de riscos

A Secretaria Municipal de Saúde de Americana realiza, entre os dias 11 e 15 de agosto, a Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), com uma programação especial voltada ao bem-estar, saúde mental e valorização dos servidores. O evento acontece no Centro de Cultura e Lazer (CCL) e tem como tema central Prevenção da Saúde e Autocuidado. Apesar de voltada ao público interno, a programação é aberta a trabalhadores de qualquer segmento, sem necessidade de inscrição prévia.

Organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Secretaria de Saúde, com apoio do SESMT (Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho), vinculado à Secretaria Municipal de Administração, a iniciativa contempla palestras e atividades que abordam temas essenciais do cotidiano dos trabalhadores da saúde, como enfrentamento ao assédio, prevenção à Síndrome de Burnout, ansiedade e saúde financeira.

“A Sipat é um compromisso com os profissionais que atuam diariamente para cuidar da população. Estamos promovendo um espaço de escuta e reflexão sobre os desafios emocionais e físicos do trabalho na saúde, valorizando o autocuidado como ferramenta de proteção e qualidade de vida”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O presidente da Cipa, Antônio Jorge da Silva Gomes, reforça a importância do evento como instrumento de fortalecimento da rede de apoio entre os trabalhadores. “A saúde emocional e o bem-estar do servidor impactam diretamente na qualidade do atendimento prestado. É fundamental que a equipe se sinta acolhida, orientada e parte de um ambiente saudável e respeitoso”, afirma.

Programação:

11/08 (segunda-feira) – 8h às 12h

Tema: Construindo Respeito – Vamos dialogar sobre assédio e discriminação?

Palestrante: Antônio Alves do Nascimento – Psicólogo

12/08 (terça-feira) – 13h às 17h

Tema: A mente também precisa de EPI: a NR01 como ferramenta de prevenção e reconhecimento de riscos invisíveis como ansiedade e Burnout

Palestrantes:

Vinícius Torre de Almeida – Psicólogo

Natácia Cristina dos Santos Pratta – Psicóloga do Caps AD Nova Vida

13/08 (quarta-feira) – 8h às 12h

Tema: Assédio moral e sexual nas relações de trabalho

Palestrante: Waldomiro Antônio Rizato Junior – Mestre em Direitos Fundamentais e servidor da Justiça do Trabalho

14/08 (quinta-feira) – 13h às 17h

Tema: Soluções para inserir a atividade física no cotidiano do trabalhador: o que a ciência diz

Palestrante: Dr. Tiago Volpi Braz – Educador físico e pesquisador

15/08 (sexta-feira) – 8h às 12h

Tema: Segurança vai além do EPI: cuidando da mente e do bolso

Palestrante: Gisele Testoni Epprecht – Servidora da rede municipal de saúde

