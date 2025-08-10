Ajudante de produção em destaque
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 272 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura Americana (www.americana.sp.gov.br) e, em seguida, clicar em “PAT – Vagas Emprego”.
O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura. Os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz devem comparecer ao PAT, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Anhanguera, nº 16, Centro.
VAGAS DE EMPREGO
Ajudante de cozinha – Com Experiência 10
Ajudante de Encanador – Sem Experiência 4
Ajudante de Expedição – Com Experiência 1
Ajudante de Manutenção – Sem Experiência 2
Ajudante de Mesa – Sem Experiência 2
Ajudante de Motorista – Sem Experiência 3
Ajudante de Produção – Com Experiência 2
Ajudante de Produção – Sem Experiência 3
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1
Almoxarifado – Sem Experiência 1
Assistente Administrativo – Com Experiência 1
Assistente Administrativo – Vendas – Com Experiência 2
Assistente de Vendas – Com Experiência 1
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 3
Auxiliar de Embalagem – Sem Experiência 7
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1
Auxiliar de Laboratório – Sem Experiência 1
Auxiliar de limpeza – Com Experiência 6
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1
Auxiliar de Limpeza Industrial – Sem Experiência 3
Auxiliar de Mecânico – Com Experiência 1
Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1
Auxiliar de Produção – Sem Experiência 22
Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 1
Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado Automotivo – Sem Experiência 2
Auxiliar Técnico – Controle de Qualidade – Com Experiência 1
Balconista – Sem Experiência 2
Banhista de Pet Shop – Com Experiência 1
Banhista de Pet Shop – Sem Experiência 2
Comprador – Com Experiência 1
Consultor de Vendas – Com Experiência 3
Consultor Técnico – Sem Experiência 1
Contramestre de Tecelagem – Com Experiência 1
Cozinheiro – Com Experiência 1
Encanador Industrial – Com Experiência 5
Estágio de Direito – Sem Experiência 3
Estágio em Administrativo – Sem Experiência 1
Estágio em Engenharia – CAD 3D – (Inventor) – Com Experiência 1
Estoquista – Com Experiência 1
Frentista – Sem Experiência 1
Jardineiro – Temporário – Com Experiência 1
Mecânico de Ar Condicionado – Automotivo – Com Experiência 2
Mecânico de Automóveis – Com Experiência 1
Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado – Com Experiência 1
Montador de Luminárias – Sem Experiência 10
Montagens de Books em Tecidos – Sem Experiência 2
Motoboy – Sem Experiência 1
Motorista de Micro-ônibus- Com Experiência 5
Motorista de Ônibus – Com Experiência 5
Motorista de Van – Com Experiência 5
Motorista Munck – Com Experiência 1
Operador de Caixa – Sem Experiência 2
Operador de Caldeira – Com Experiência 1
Operador de Empilhadeira – Com Experiência 1
Operador de Máquina na Indústria Têxtil – Sem Experiência 5
Operador de Máquina Rasgadeira – Sem Experiência 6
Operador de Máquinas – Com Experiência 1
Operador de Torno CNC – Com Experiência 2
Orçamentista Projetista – Com Experiência 1
Pasteleiro – Com Experiência 1
Pintor Industrial – Com Experiência 1
Polidor de Peças – Sem Experiência 1
Professor de Educação Física – Sem Experiência 1
Revisor de Tecidos – Com Experiência 3
Tecelão – Com Experiência 6
Técnico em Atendimento e Vendas – Com Experiência 1
Tosador de Animais – Com Experiência 1
Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 4
Vendedor Externo – Sem Experiência 5
Vendedor Externo de esquadrias e Vidros – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Com Experiência 11
Vendedor Interno – Sem Experiência 12
VAGAS PCD
Operador de Caixa – Sem Experiência 1
Promotor de Vendas – Sem Experiência 2
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 12
Estágio em Comunicação 3
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 1
Estágio Jurídico 1
Estágio para Ensino Médio 8
Estágio Pedagogia 2
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 22
Arco Comércio e Varejo 5
Arco Logística 4
Arco Produção 5
