O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 272 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura Americana (www.americana.sp.gov.br) e, em seguida, clicar em “PAT – Vagas Emprego”.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura. Os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz devem comparecer ao PAT, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Anhanguera, nº 16, Centro.

VAGAS DE EMPREGO

Ajudante de cozinha – Com Experiência 10

Ajudante de Encanador – Sem Experiência 4

Ajudante de Expedição – Com Experiência 1

Ajudante de Manutenção – Sem Experiência 2

Ajudante de Mesa – Sem Experiência 2

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 3

Ajudante de Produção – Com Experiência 2

Ajudante de Produção – Sem Experiência 3

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1

Almoxarifado – Sem Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Vendas – Com Experiência 2

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 3

Auxiliar de Embalagem – Sem Experiência 7

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Laboratório – Sem Experiência 1

Auxiliar de limpeza – Com Experiência 6

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza Industrial – Sem Experiência 3

Auxiliar de Mecânico – Com Experiência 1

Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 22

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado Automotivo – Sem Experiência 2

Auxiliar Técnico – Controle de Qualidade – Com Experiência 1

Balconista – Sem Experiência 2

Banhista de Pet Shop – Com Experiência 1

Banhista de Pet Shop – Sem Experiência 2

Comprador – Com Experiência 1

Consultor de Vendas – Com Experiência 3

Consultor Técnico – Sem Experiência 1

Contramestre de Tecelagem – Com Experiência 1

Cozinheiro – Com Experiência 1

Encanador Industrial – Com Experiência 5

Estágio de Direito – Sem Experiência 3

Estágio em Administrativo – Sem Experiência 1

Estágio em Engenharia – CAD 3D – (Inventor) – Com Experiência 1

Estoquista – Com Experiência 1

Frentista – Sem Experiência 1

Jardineiro – Temporário – Com Experiência 1

Mecânico de Ar Condicionado – Automotivo – Com Experiência 2

Mecânico de Automóveis – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado – Com Experiência 1

Montador de Luminárias – Sem Experiência 10

Montagens de Books em Tecidos – Sem Experiência 2

Motoboy – Sem Experiência 1

Motorista de Micro-ônibus- Com Experiência 5

Motorista de Ônibus – Com Experiência 5

Motorista de Van – Com Experiência 5

Motorista Munck – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 2

Operador de Caldeira – Com Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 1

Operador de Máquina na Indústria Têxtil – Sem Experiência 5

Operador de Máquina Rasgadeira – Sem Experiência 6

Operador de Máquinas – Com Experiência 1

Operador de Torno CNC – Com Experiência 2

Orçamentista Projetista – Com Experiência 1

Pasteleiro – Com Experiência 1

Pintor Industrial – Com Experiência 1

Polidor de Peças – Sem Experiência 1

Professor de Educação Física – Sem Experiência 1

Revisor de Tecidos – Com Experiência 3

Tecelão – Com Experiência 6

Técnico em Atendimento e Vendas – Com Experiência 1

Tosador de Animais – Com Experiência 1

Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 4

Vendedor Externo – Sem Experiência 5

Vendedor Externo de esquadrias e Vidros – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 11

Vendedor Interno – Sem Experiência 12

VAGAS PCD

Operador de Caixa – Sem Experiência 1

Promotor de Vendas – Sem Experiência 2

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 12

Estágio em Comunicação 3

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 1

Estágio Jurídico 1

Estágio para Ensino Médio 8

Estágio Pedagogia 2

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 22

Arco Comércio e Varejo 5

Arco Logística 4

Arco Produção 5

