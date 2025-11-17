O Clube Recreativo Sumaré divulgou nota de pesar pelo falecimento de Gino Giometti Filho, 85, neste domingo (16).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Pioneiro do tênis de mesa no clube, Gininho representou Sumaré e o Clube em diversas competições e marcou gerações.

Integrante de uma família histórica do CRS, deixa um legado esportivo inesquecível.

Homenagem a Gino Giometti

Que familiares e amigos encontrem conforto neste momento. O NM externa condolências a amigos, familiares e a toda a comunidade do esporte de Sumaré.

Leia Mais notícias da cidade e região