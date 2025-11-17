O Ginásio da Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga, recebeu neste domingo (16) as finais da 2ª edição do Gigantinho Futsal, campeonato de base da modalidade promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes.

WJ Training (sub-8), Atlético Ipiranga (sub-10), Parque Gramado (sub-12) e Na Cara do Gol (sub-14) ficaram com os títulos em disputa nesta tarde. O evento marcou o encerramento da segunda edição do torneio, que reuniu mais de 60 equipes ao longo da competição.

Com arquibancadas cheias e grande participação das famílias, a programação começou com a decisão do sub-8. O WJ Training venceu o Atlético Ipiranga por 5 a 0 e conquistou o primeiro título do dia. Em seguida, na final do sub-10, o Atlético Ipiranga superou o Vasquinho por 1 a 0.

A categoria sub-12 teve a decisão mais disputada. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, o Parque Gramado derrotou o Aesca/Bosque nos pênaltis por 4 a 2 e garantiu o troféu.

Encerrando a programação, Na Cara do Gol e Atlético Ipiranga se enfrentaram na final do sub-14. Em um jogo decidido nos detalhes, o Na Cara do Gol venceu por 1 a 0.

O secretário de Esportes, Marcio Leal, celebrou a realização do evento. “Encerramos mais uma edição do Gigantinho Futsal com a certeza de que estamos no caminho certo para fortalecer a formação esportiva em Americana. Parabenizo todas as equipes, professores e todos que contribuem diariamente para que o esporte seja um instrumento de transformação social na nossa cidade”, afirmou.

O chefe de Gabinete da Prefeitura de Americana, Franco Sardelli, também destacou a importância da iniciativa. “É muito gratificante acompanhar de perto o crescimento do Gigantinho Futsal e ver o quanto ele impacta positivamente nossos jovens. As finais mostraram a força das nossas escolinhas, o comprometimento dos professores e a participação ativa das famílias. Esse é o tipo de projeto que une a cidade e reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento social e esportivo da juventude de Americana”, comentou.

As finais do Gigantinho Futsal 2025 contaram ainda com as presenças dos vereadores Lucas Leoncine e Renan de Angelo e do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Resultados das finais Gigantinho Futsal

Sub-8

Atlético Ipiranga 0 x 5 WJ Training

Artilheiro: Bernardo Bezerra (WJ Training)

Time menos vazado: WJ Training

Sub-10

Atlético Ipiranga 1 x 0 Vasquinho

Artilheiro: Samuel Lima (Vasquinho)

Time menos vazado: Atlético Ipiranga

Sub-12

Parque Gramado (4) 2 x 2 (2) Aesca/Bosque

Artilheiro: Jorge Luis (Parque Gramado)

Time menos vazado: Aesca/Bosque

Sub-14

Na Cara do Gol 1 x 0 Atlético Ipiranga

Artilheiro: João Pontes (Na Cara do Gol)

Times menos vazados: Na Cara do Gol e Atlético Ipiranga

