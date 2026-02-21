Morreu nesta sexta-feira (20), a influenciadora digital Bianca Dias morreu em Guarujá, São Paulo. Ela tinha apenas 27 anos e passou por uma cirurgia recentemente. Segundo divulgado pela família nas redes sociais, a jovem foi vítima de uma embolia pulmonar. O velório foi realizado nesta manhã em São Paulo.

Ela deixa duas filhas, Beatriz e Lavínia.

De acordo com familiares, Bianca estava na casa da família enquanto se recuperava de uma cirurgia, realizada há menos de 20 dias. Apesar da aparente boa recuperação, ela passou por um mal súbito.

A família tentou prestar socorro à influenciadora, que não resistiu. Nas redes sociais, ela acumulava mais de 59 mil seguidores. O falecimento repentino gerou grande comoção entre os moradores de Mauá, em São Paulo, cidade natal da jovem, que publicaram homenagens e despedidas.

Homenagem a Bianca Dias

A irmã da influenciadora, Kety Dias, agradeceu pelo carinho de amigos e familiares após a morte da influencer.

“Queridos amigos, agradeço muito as mensagens que tenho recebido. Por enquanto, ainda não consigo responder a todos. Preciso de um tempo para cuidar do meu coração. Obrigada pela compreensão”, disse ela em um post nas redes sociais.

Mais tarde, Kety publicou a última foto que tirou ao lado da irmã.

“Essa foi a nossa última foto juntas. E eu jamais imaginei que ela carregaria tanto significado. Desde pequena eu tinha esse instinto de cuidar de você. Um cuidado que parecia maior do que eu mesma. Eu sempre quis te proteger de tudo, como se o mundo pudesse ser menos duro se eu estivesse por perto”, escreveu na legenda do post.

