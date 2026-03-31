O município de Americana lamenta a morte do servidor Luiz Carlos Gimenes, do Departamento de Água e Esgoto (DAE). Reconhecido pela dedicação e compromisso, ele foi considerado um profissional de excelência, sempre disposto a contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população.

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Em nota, o Sindicato manifestou pesar e solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto, além de destacar a gratidão pelos anos de serviço e legado deixado.

O sindicato precisa melhorar mais as informações, por idade e local data hora de velório/sepultamento.

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