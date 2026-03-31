O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta segunda-feira (30), a implantação do Serviço Médico Veterinário Móvel para Cães e Gatos (SEMEMOV) em Americana. A unidade prestará atendimento clínico, contemplando a aplicação de medicações e orientações preventivas destinadas aos animais por meio de um ambulatório móvel.

O prefeito destacou a importância da iniciativa para ampliar o cuidado com os pets no município. “Estamos trabalhando para fortalecer as políticas públicas de bem-estar animal em Americana. O serviço móvel vai facilitar o acesso da população que mais precisa ao atendimento veterinário e contribuir para o cuidado e a prevenção de doenças em cães e gatos”, afirmou Chico.

O projeto é viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Delegado Bruno Lima, intermediada pela vereadora Roberta Lima, com recursos no valor de R$ 1 milhão.

Ao lado do prefeito, a vereadora ressaltou a relevância da parceria para a implantação do serviço.

Elogio ao serviço móvel

“A causa animal hoje está funcionando na cidade graças ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito Odir Demarchi, que abrem as portas para esse tema. Não posso deixar de agradecer ao deputado federal Delegado Bruno Lima, um grande parceiro da cidade que está ajudando com esse consultório móvel. Estamos acostumados a combater os maus tratos, mas a gente também luta por políticas públicas a favor dos bons tratos. Estamos trazendo para a cidade consultas e vacinação de forma gratuita, no caso V10 para cães e V4 para gatos, além de orientação veterinária e microchipagem. Tudo isso pensando principalmente nas pessoas com mais dificuldade de acesso, que vão ter essa atenção nos bairros”, disse Roberta Lima.

“O serviço móvel visa agilizar e facilitar o atendimento veterinário de cães e gatos, buscando promover o bem-estar animal no município”, acrescentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O edital de licitação para contratação de empresa responsável pela execução do atendimento foi publicado no Diário Oficial do Município. A abertura das propostas está marcada para 16 de abril, a partir das 7h30, enquanto o início da sessão de disputa de preços será às 8h30, na mesma data.

O edital está à disposição na Unidade de Suprimentos do Paço Municipal, situada à Avenida Brasil, nº 85, 1º andar, das 9h às 16h, nos sites www.americana.sp.gov.br e www.novobbmnet.com.br, além do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).

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