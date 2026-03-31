Com a chegada da Semana Santa e o aumento na procura por pescados, o Procon de Americana orienta os consumidores sobre cuidados na compra desses produtos. O objetivo é garantir escolhas seguras, evitar prejuízos e preservar a saúde dos consumidores durante o período.

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A primeira dica do órgão é elaborar um planejamento, com uma lista de compras para estabelecer um limite de gastos e evitar aquisições por impulso. Também é importante comparar preços em diferentes estabelecimentos e verificar se os produtos anunciados estão sendo oferecidos conforme divulgado.

Durante as compras, os consumidores devem estar atentos à conservação dos produtos. Os peixes devem ter escamas firmes, olhos brilhantes e guelras vermelhas. Já os balcões refrigerados precisam estar higienizados, limpos e sem poças de água.

Os pescados vendidos em feiras devem ser pesados e embalados na presença do consumidor, e o gelo não pode ser incluído no peso do produto.

A embalagem precisa conter informações como peso líquido, identificação do país de origem e do produtor, número do lote, registro no órgão de fiscalização competente, indicação da temperatura para conservação, data de acondicionamento, prazo de validade e o carimbo do Serviço de Inspeção Federal.

Em caso de problemas com a compra, o consumidor deve procurar o fornecedor. Se a situação não for resolvida, o Procon pode ser acionado. Para formalizar a reclamação, é importante apresentar a nota ou cupom fiscal e, se possível, a embalagem do produto.

Pavan do Procon fala

“Por conta da Semana Santa, o aumento na demanda pode causar a elevação dos preços, afetando o orçamento dos consumidores. É sempre válido fazer pesquisa de preços em estabelecimentos diferentes, em razão da variação sazonal”, orienta o diretor do Procon de Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

O Procon é vinculado à Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura e está localizado na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações pelo telefone 151.

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