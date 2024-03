Morre mãe do presidente da Câmara Paulo Monaro

Maria Vilma Rocha Monaro tinha 92 anos e faleceu nesta segunda-feira.

Ocorrido às 18:31 do dia 25/03/2024, com 92 anos.

Era viúva de Luiz Monaro, deixando os filhos: Ângela, Luiz, Dirceu, Sérgio, Neli, Neusa, Valter, Márcia Cristina, Salete, Marcos, Ivanil e Paulo Monaro. (Maria Aparecida em memória).

Residia no Centro em Santa Bárbara d’Oeste.

Velório:

Araújo-Orsola dia 26 com início às 02:00.

Sepultamento:

Saindo às 15:30 para o Cemitério da Paz.

